Euro 2024 ‍: L'Angleterre impressionne et devient favori

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

Malgré un parcours laborieux jusqu’à présent, l’Angleterre est parvenu à se hisser en quart de finale de l’Euro. Les coéquipiers de Jude Bellingham sont contre toute attente les favoris des bookmakers pour le sacre.

De l’avis général des observateurs et des fans de football, l’Espagne et l’Allemagne sont les deux équipes qui ont fait la meilleure impression depuis le début de l’Euro. La solidité de l’Equipe de France a également été mise en avant mais en aucun cas, l’Angleterre revient dans les débats parmi les équipes pouvant gagner la compétition le 14 juillet prochain. Pourtant et contre toute attente, les Three Lions sont les grands favoris des bookamers pour la victoire finale. En effet, le comparateur de sites de paris en ligne Oddschecker révèle qu’en moyenne, l’Angleterre est l’équipe qui est la plus donnée favorite par les différents bookmakers, devant l’Espagne… et la France. Chose assez inexplicable, l’Allemagne n’arrive qu’à la 4e place tandis que le Portugal, futur adversaire de la France en quart de finale, est 5e dans la liste des favoris.

La position de l’Angleterre chez les bookmakers s’explique en partie par le fait que l’équipe de Gareth Southgate soit dans une partie de tableau plus favorable avec la Suisse en quart de finale et le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la Turquie en demi-finale. De l’autre côté, l’Allemagne et l’Espagne puis la France et le Portugal vont s’éliminer entre eux, ce qui ouvre logiquement de belles perspectives pour les coéquipiers de Jude Bellingham. Reste que sur ce que l’on voit depuis le début du tournoi, les Anglais ne sont clairement pas les plus séduisants, bien au contraire. En 8es de finale, il a fallu attendre un exploit de la star du Real Madrid dans le temps additionnel pour accrocher la prolongation avant de l’emporter au terme des 120 minutes. La phase de groupes a également été poussive et pour l’heure, les observateurs imaginent mal voir l’Angleterre aller au bout. Ce qui ne serait pourtant pas une surprise pour les sites de paris sportifs.