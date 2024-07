TV ‍: Pays-Bas - Angleterre, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Au lendemain de l’énorme choc entre la France et l’Espagne, la deuxième demi-finale de l’Euro 2024 se disputera entre les Pays-Bas et l’Angleterre, deux autres grandes nations du football mondial.

Le quatuor final de cet Euro 2024 fait rêver. Outre la France et l’Espagne, qui s’affronteront mardi lors de la première demie, le Pays-Bas et l’Angleterre vont également croiser le fer pour récupérer un ticket pour la finale. Cette deuxième demi-finale se jouera ce mercredi 10 juillet à 21 heures au Signal Iduna Park de Dortmund.

🇳🇱🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



We will play the Netherlands on Wednesday in Dortmund! pic.twitter.com/WbkuSHb85m