Au Portugal, on demande à Cristiano Ronaldo de s’arrêter là

Dans : Euro 2024.

Par Eric Bethsy

Encore inoffensif contre l’équipe de France (0-0, 5-3 tab) vendredi, Cristiano Ronaldo est passé totalement à côté de son Euro 2024. Désormais, beaucoup se demandent si l’attaquant du Portugal va mettre un terme à sa carrière internationale. C’est en tout cas le conseil donné par José Fonte.

Pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo termine un tournoi majeur sans le moindre but inscrit. C’est bien le signe que l’attaquant du Portugal a raté son Euro 2024. A l’image de son quart de finale contre l’équipe de France, le quintuple Ballon d’Or n’a pas tiré son équipe vert le haut. Lui qui avait déjà plombé les siens contre la Slovénie (0-0, 3-0 tab) au tour précédent. Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait manqué un penalty pendant la prolongation avant de fondre en larmes alors que la partie était loin d’être terminée. Une réaction étonnante pour un joueur aussi expérimenté.

Fonte tente de raisonner Ronaldo

Dans ce contexte, et sachant que son statut d’intouchable est remis en cause depuis plusieurs années, beaucoup se demandent si CR7 ne va pas prendre sa retraite internationale après cette compétition en Allemagne. C’est en tout cas le conseil donné par son ancien coéquipier en sélection José Fonte. « Il sait probablement que c'est fini pour lui avec l'équipe nationale, a réagi l’ex-Lillois. Parfois, il faut aussi céder sa place à de nouveaux gars et leur donner l’opportunité de montrer leur talent. »

🎙️ " Il a gâché la compétition du Portugal."@DanielRiolo estime que Ronaldo empêche ses coéquipiers de se révéler et d'être performants.@WinamaxSport pic.twitter.com/VrOjIAFGKY — After Foot RMC (@AfterRMC) July 5, 2024

Pour le moment, Cristiano Ronaldo n’a rien annoncé en public, ni au sein du vestiaire de Roberto Martinez. « Non. Nous venons juste de terminer le match, c'est encore dans nos têtes. Toute l'équipe est très déçue après cette défaite. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions individuelles », répondait le sélectionneur du Portugal après le revers contre les Bleus. A 39 ans, l’attaquant d’Al-Nassr (Arabie Saoudite) ne prendra pas la décision à chaud.