Italie ‍: Luciano Spalletti ne démissionnera pas

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la défaite et de l'élimination de l'équipe d'Italie dans l'Euro 2024, et suite au match pathétique de son équipe, Luciano Spalletti a clairement repoussé l'idée d'une démission.

Face aux médias, consternés du spectacle offert par le tenant du titre, l'entraîneur de la Squadar Azzurra a reconnu sa déception, mais Luciano Spalletti, nommé sélectionneur national le 1er septembre 2023 suite au départ de Roberto Mancini, a repoussé l'idée d'une démission après cette sortie de piste peu glorieuse face à la Suisse. « Non, je ne vais pas démissionner. Je repars d’Allemagne avec la certitude que je dois changer quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit un résultat aussi scandaleux qu'il apparaît (...) Il y a la possibilité de construire quelque chose, mais cela prend un peu plus de temps. Je n'en avais pas beaucoup, si l'on regarde mes prédécesseurs, presque tous avaient eu plus de matchs aux commandes de la sélection que moi. Quelques matches supplémentaires avant l’Euro auraient pu m'aider. En termes de responsabilité, qui incombe toujours au coach, j'ai fait mes choix. Le président de la fédération s'est toujours comporté comme un professionnel sérieux avec moi et nous verrons ce qu'il a à me dire », a confié le sélectionneur national italien, déjà sous le feu des critiques dans son pays où certains ont comparé la Suisse à une Ferrari face à la Fiat Panda italienne.