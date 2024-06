Euro 2024 ‍: L'Italie crucifie Modric et la Croatie à l'ultime seconde ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

3e journée du Groupe B de la phase de poules de l’Euro 2024

Red Bull Arena (Leipzig)

Croatie et Italie : 1 à 1

Buts : Modric (55e) pour la Croatie; Zaccagni (90e+8) pour l'Italie

Dans ce vrai gros choc pour la deuxième place d'un groupe dominé par l'Espagne, l'Italie a arraché le nul face à la Croatie (1-1).

Contre le tenant du titre, la Croatie jouait son avenir dans cet Euro 2024, Luka Modric et ses coéquipiers devant impérativement battre l'Italie pour espérer s'en sortir. Après une première période insipide entre deux équipes qui jouaient avec le frein à main serré, tout s'emballait après la pause dans un scénario incroyable. Consécutivement à une main de Frattesi, signalée par la VAR, l'arbitre accordait un penalty à la Croatie, mais Modric butait sur Donnarumma (54e). Une minute plus tard, le gardien du PSG réussissait une nouvelle parade incroyable sur un tir à bout portant de Budimir, mais Modric était à l'affût et marquait un but qui valait de l'or (1-0, 55e). A cette occasion, le joueur du Real Madrid est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de l'Euro (38 ans).

38 - À 38 ans et 289 jours, Luka Modric est le buteur le plus âgé dans l'histoire de l'EURO. Immortel.#EURO2024 pic.twitter.com/PfC9ggC5f3 — OptaJean (@OptaJean) June 24, 2024

Cela changeait tout pour l'Italie, qui reculait à la troisième place du Groupe B, et se retrouvait en grand danger dans la course aux huitièmes de finale de l'Euro 2024. Même si la Squadra Azzurza prenait le jeu à son compte, elle ne se montrait pas réellement dangereuse, la défense croate devenant de plus en plus rugueuse et impossible à déborder, même si Scamacca était à deux doigts (de pied) d'égaliser sur un service de Chiesa (87e). On filait vers une victoire et une qualification de la Croatie, mais à l'ultime seconde des huit minutes de temps additionnel, Zaccagni d'une frappe lumineuse égalisait pour l'Italie et qualifiait son pays. Pour la Croatie, l'Euro 2024 s'est terminé sur ce but concédé au pire moment, à moins d'un miracle pour passer comme meilleur troisième avec deux points et -3 de différence de buts.