TV ‍: Italie - Suisse, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 débuteront officiellement ce week-end avec un alléchant match entre l’Italie et la Suisse, probablement le gros choc de premier round de la phase finale avec France - Belgique.

Quelle heure pour Italie - Suisse ?

Alors que les huitièmes de finale de l’Euro 2024 s’étendront sur quatre jours jusqu’à mardi prochain, ce choc entre l’Italie et la Suisse sera le premier grand rendez-vous de cette deuxième partie de tournoi. Puisque cette rencontre se disputera ce samedi 29 juin à 18 heures à l’Olympiastadion de Berlin.

Sur quelle chaîne suivre Italie - Suisse ?

Si la plupart des huitièmes de finale de l’Euro seront disponibles sur une chaîne en clair, cette partie entre l’Italie et la Suisse sera uniquement réservée aux abonnés de beIN, qui diffusera donc ce match en exclusivité sur beIN Sports 1.

Les compos probables d'Italie - Suisse :

Tout sauf rassurante pendant la phase de groupes, avec une victoire à l’arraché contre l’Albanie (2-1), une défaite nette et sans bavure face à l’Espagne (0-1) et un nul inespéré contre la Croatie avec un but à la dernière seconde (1-1), l’Italie n’aborde pas son huitième de finale dans les meilleures dispositions. Malgré tout, les champions d’Europe en titre vont tout faire pour aller le plus loin possible dans cet Euro en Allemagne. Autant dire qu’ils vendront chèrement leur peau face aux Suisses. Pour ce match, le sélectionneur Luciano Spalletti sera privé de l’un de ses tauliers depuis le début de l’Euro, le défenseur Calafiori, suspendu pour avoir écopé de deux jaunes en trois matchs.

La compo probable de l’Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco - Barella, Jorginho - Chiesa, Pellegrini, Frattesi - Scamacca.

Toujours présente dans les grandes compétitions, la Suisse a réalisé une belle phase de poules en tenant notamment en échec l’Allemagne lors du dernier match (1-1). Toujours invaincu dans cet Euro avec une victoire (3-1 contre la Hongrie) et deux nuls, la Nati va donc aborder ce huitième contre l’Italie avec l’ambition de faire comme il y a trois ans : crée la surprise en sortant un gros, à savoir l’Italie après la France en 2021. Pour ce match, Murat Yakın sera privé de Widmer, suspendu.

La compo probable de la Suisse : Sommer - Schar, Akanji, Rodriguez - Ndoye, Xhaka, Freuler, Shaqiri - Aebischer, Duah, Vargas.