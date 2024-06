Euro 2024 ‍: L'Allemagne et la VAR crucifient les Danois

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, huitième de finale

Signal Iduna Park (Dortmund)

Allemagne-Danemark 2-0

Buts : Havertz (53e sur pen.), Musiala (68e)

Bousculée par le Danemark, l'Allemagne a finalement pris le dessus 2-0 pour rallier les quarts. La différence s'est faite au cours de la seconde mi-temps avec l'influence non négligeable de la VAR.

Après un dernier match poussif contre la Suisse, l'Allemagne devait montrer un autre visage contre le Danemark pour son premier match à élimination directe. Ce conseil était bien appliqué par la Mannschaft qui mettait une pression d'enfer dès l'entame. Schlotterbeck mettait même le ballon au fond de la tête mais Kimmich s'était rendu coupable d'une faute (4e). Schmeichel était solide pour repousser une frappe lourde de Kimmich puis une volée de Havertz (10e). Puis, peu à peu, le Danemark réagissait et commençait à faire frissonner le public de Dortmund en contre. L'orage et l'interruption de 25 minutes ne coupaient pas l'élan danois. Hojlund butait sur Neuer juste avant le repos (44e). A la pause, l'Allemagne était loin du compte.

Un doigt de pied. La VAR annule un but.

Un bout de doigt. La VAR donne un penalty.



Une certaine idée du foot. 🤷‍♂️#ALLDAN — erik bielderman 🐦 (@erikbielderman) June 29, 2024

C'était d'autant plus le cas quand Andersen ouvrait le score sur un coup-franc confus (48e). Finalement, la VAR annulait ce but pour un hors-jeu microscopique de Delaney. La soirée d'Andersen se transformait en conte tragique. L'ancien lyonnais touchait le ballon du bras dans sa surface et forçait la VAR à appeler l'arbitre pour un penalty. Havertz trompait Schmeichel avec sang-froid. Les Allemands avaient fait le plus dur et le deuxième but s'annonçait vite. Après un piqué raté d'Havertz, Musiala partait aussi en profondeur pour tuer le suspense et s'offrir son 3e but du tournoi. 2-0, les Allemands ont tremblé mais ils rejoignent bien les quarts de finale. Ils attendent désormais le vainqueur du match Espagne-Géorgie dimanche soir.