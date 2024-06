L'Allemagne refuse cette fois de tricher, Nagelsmann s'explique

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, l'Allemagne conclura sa phase de poule contre la Suisse. Si les Allemands ne perdent pas, ils assureront la première place du groupe. Mais, ont-ils intérêt à faire cela et à rejoindre la partie de tableau la plus relevée ?

Peut-on être déçu de gagner un match de football ? Une question sérieuse pour tous les supporters allemands. En effet, gagner contre la Suisse ce dimanche ne sera peut-être pas la meilleure idée pour triompher à la fin de l'Euro 2024. Assurés d'une place en huitièmes, les Allemands n'ont besoin que d'un match nul face à la Nati pour finir à la première place du groupe A. Un objectif séduisant d'habitude mais pas cette fois-ci. En effet, avec cette première place, l'Allemagne rejoindra la partie de tableau la plus dure. Se profilerait alors un quart de finale contre l'Espagne et potentiellement une demi contre le Portugal. Les deux sélections de la péninsule ibérique ont été les plus convaincantes du premier tour avec la Mannschaft.

Nagelsmann refuse de perdre un match

Ainsi, on se demande en Allemagne s'il ne serait pas préférable de lâcher le match contre la Suisse. La Mannschaft rejoindrait alors l'autre partie de tableau avec un huitième de finale contre le deuxième du groupe B (Italie, Croatie ou Albanie) et éviterait la terrible Espagne avant la finale. Un scénario qui n'est pas envisagé par Julian Nagelsmann. Le sélectionneur allemand a rejeté l'idée de sacrifier le match contre la Suisse et même celui de faire tourner son effectif pour épargner d'une suspension les joueurs déjà avertis depuis le début du tournoi.

« Bien sûr, nous avons discuté de la situation au sein du staff. Mais au final, il est difficile de parler avec ton équipe de la volonté de perdre délibérément un match. Cela n'a pas de sens pour des gens qui aiment la compétition. Tu joues un match de football, ou n'importe quel autre match, pour le gagner. Et contre la Suisse, c'est un match que nous voulons gagner. Nous ne pouvons pas influencer exactement qui sera notre adversaire à la fin de la phase à élimination directe. C'est pourquoi il s'agit maintenant de prendre encore plus de rythme et de continuer à faire le plein de confiance en continuant à gagner des matchs. Peu importe qui sera notre prochain adversaire, nous voulons être premiers », a t-il lâché en conférence de presse. S'il tient parole, ce serait une belle preuve de panache. Rappelons que l'Allemagne s'est déjà rendue coupable d'arrangements par le passé avec notamment le funeste match de la honte en 1982 contre l'Autriche qui avait pénalisé l'Algérie.