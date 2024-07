Euro 2024 ‍: Les Bleus viennent à bout de la Belgique, Kolo Muani décisif

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

8e de finale de l’Euro 2024 :

Dusseldorf

France - Belgique : 1 à 0

But pour la France : Jan Vertonghen contre-son-camp (85e)

Ce lundi en fin d'après-midi à Dusseldorf, l'équipe de France et celle de Belgique s'affrontaient en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Un match qui était très attendu par les fans et observateurs des deux formations rivales. Encore une fois, les hommes de Didier Deschamps sont ressortis vainqueurs du duel.

Les Bleus savaient qu'ils jouaient gros et au vu de la composition de départ de Didier Deschamps, peu de jeu était prévu. Cela n'a pas manqué. Après un premier quart d'heure où les deux formations se sont observées, la Belgique s'est offerte la meilleure opportunité d'ouvrir le score. Mais Mike Maignan aura fait le nécessaire pour stopper le coup franc des Diables Rouges à l'entrée de la surface de réparation. Ce début de match, loin d'être palpitant, aura surtout vu des joueurs tricolores scolaires et trop agressifs, à l'image des cartons jaunes reçus par Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Mais par la suite, les Bleus sont peu à peu montés en puissance et Marcus Thuram (33e) était proche d'ouvrir le score de la tête sur un centre parfait de Jules Koundé. La tête du joueur de l'Inter a fini au-dessus du but de Koen Casteels. Aurélien Tchouaméni s'essayera de loin quelques instants plus tard mais à l'instar de Thuram, sa frappe est passée hors du cadre. Le milieu du Real Madrid échouera encore une fois à l'entrée de la surface juste avant la pause. Malgré sa domination, l'équipe de France n'aura pas su faire la différence et filera aux vestiaires frustrée.

Kolo Muani, enfin héros des Bleus

De retour sur la pelouse de Dusseldorf, l'intenable Tchouaméni mettait encore à contribution la Belgique et son gardien Casteels (49e). Marcus Thuram voyait lui sa tête filer au-dessus quelques instants plus tard. Une maladresse qui commençait à devenir inquiétante pour des Bleus pas si souverains, d'autant que Kylian Mbappé se mettait également à envoyer sa frappe hors-cadre à la 54e minute puis sa déviation à côté des buts (56e). A l'heure de jeu, compte tenu de la situation, Didier Deschamps faisait rentrer Randal Kolo Muani à la place d'un Marcus Thuram transparent, alors que les Bleus auraient pu craindre le pire sans un retour exceptionnel de Théo Hernandez sur Yannick Carrasco. A la 70e, c'est Mike Maignan qui s'imposait cette fois face à Romelu Lukaku, plus à l'aise avec l'entrée d'Orel Mangala. Le portier milanais sortira aussi le grand jeu à la 83e minute sur une frappe puissante de Kevin De Bruyne. Mais à la 85e minute, Randal Kolo Muani est sorti de son chapeau pour permettre à la France d'ouvrir le score sur une frappe déviée et ainsi libérer les Bleus. Un but attribué contre-son-camp à Jan Vertonghen mais qui aura de quoi faire souffler un Kolo Muani si malheureux il y a quelques mois au Qatar.

Ce succès étriqué et quelque peu chanceux de l'équipe de France permet aux hommes de Didier Deschamps de rallier les quarts de finale. Les Bleus affronteront le vainqueur de la rencontre entre le Portugal et la Slovénie.