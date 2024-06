Mbappé taclé, la Belgique s'excuse pour cette menace

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

La Fédération belge de football a présenté ses excuses à la FFF après une maladresse concernant Kylian Mbappé. A deux jours du match entre les Bleus et les Diables Rouges, la tension est grande.

Les réseaux sociaux sont à manier avec précaution lorsque l'on est un compte très officiel et que l'on est suivi par des centaines de milliers de personnes. Ainsi, sur X, le compte de l'équipe de Belgique a relayé une vidéo du comique belge Pablo Andres avec Amadou Onana diffusée sur TikTok. Dans celle-ci, on entend une chanson avec notamment des paroles qui ont évidemment fait le buzz. « Qui c'est qui taclera Mbappé au tibia ? », lance Pablo Andres, tandis que l’international belge répond avec le sourire : « C’est Amadou Onana. » L'histoire aurait pu en rester là, mais forcément tout cela est monté en température à cause du retweet du compte officiel de l'équipe de Belgique, qui affrontera la France lundi en huitième de finale de l'Euro 2024. Alors, du côté de l'union belge de football, on a tout de suite appuyé sur le bouton « supprimer » et présenté des excuses, estimant que tout cela était ni drôle, ni délicat.

La blague belge sur Mbappé fait un bad buzz

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pablo Andres (@lepabloandres)

Avant la conférence de presse de ce samedi, l'instance belge du football a reconnu, via Stefan Van Loock, son responsable des relations avec les médias, que ce qui était d'abord de l'humour n'était probablement pas de bon goût. « Je voudrais faire un petit commentaire sur la vidéo postée vendredi comme quoi, il fallait tacler Mbappé au tibia. Nous avons déjà travaillé plusieurs fois avec Pablo Andres. Et à chaque fois, c'est dans un but humoristique. Dans ce cas, c'était censé être humoristique, mais ça n'était pas le cas. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont pu être offensés par cette vidéo. De notre côté, l'affaire est terminée », a indiqué l'attaché de presse de l'équipe de Belgique de football. On verra bien si c'est également le cas pour Kylian Mbappé, qui pourrait aller chercher là un petit supplément de motivation s'il en a besoin.