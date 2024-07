Euro 2024 ‍: Un arbitre corrompu en demi-finale, Bellingham en panique

Dans : Euro 2024.

Par Hadrien Rivayrand

L'Angleterre et les Pays-Bas s'affronteront mercredi soir pour une place en finale de l'Euro 2024. L'arbitre qui officiera pour cette rencontre ne devrait pas plaire à... Jude Bellingham.

L'Angleterre l'a échappé belle contre la Suisse mais verra les demi-finales de l'Euro 2024 en Allemagne. Les Three Lions seront opposés aux Pays-Bas mercredi soir. Une rencontre qui s'annonce des plus serrées et qui pourrait bien se jouer sur des détails. Les décisions de l'arbitre seront surveillées de près par les fans et observateurs. Mais apparemment aussi par Jude Bellingham. Le joueur du Real Madrid n'a en effet pas que des bons souvenirs de... Felix Zwayer.

Un cauchemar de Bellingham au sifflet

L'arbitre allemand avait fait disjoncter Bellingham en décembre 2021 lorsque le milieu de terrain évoluait avec le Borussia Dortmund face au Bayern Munich. L'international anglais reprochait à Felix Zwayer de ne pas avoir sifflé plusieurs penalties en faveur des Marsupiaux alors qu'il en avait accordé un aux Bavarois sur une main non-intentionnelle de Mats Hummels. Pour Sky Sports, Bellingham avait pesté : « Vous avez mis un arbitre qui avait déjà truqué un match avant le plus grand match en Allemagne... qu’attendiez-vous ? Pour moi, ce n’était pas un penalty. Hummels ne regarde même pas le ballon quand il le touche. Vous pouvez revoir de nombreuses décisions de jeu ». Une sortie qui avait valu 40 000 euros d'amende à Bellingham. En 2005, Zwayer avait été suspendu six mois par la fédération allemande pour son implication dans un match truqué, d'où les propos de l'ancien joueur de Dortmund. Nul doute que Bellingham ne pardonnera encore une fois rien à l'arbitre allemand, qui a depuis redoré son blason aux yeux des instances. Il faudra néanmoins faire le match qu'il faut sous peine de se remettre une pression énorme sur les épaules pour la suite de sa carrière.