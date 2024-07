Costa stoppe 3 tirs au but et envoie le Portugal face à la France ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, huitième de finale

Deutsche Bank Park - Francfort

Portugal et Slovénie : 0 à 0 (3 tirs au but à 0)

L'équipe de France affrontera vendredi (21h) le Portugal, puisque CR7 et ses coéquipiers ont éliminé la Slovénie après un match qui s'est terminé par une incroyable séance de tirs au but (0-0, 3 tab à 0).

Sur le papier, le Portugal était le grand favori de ce match face à la Slovénie, mais sur le terrain en piteux état de Francfort, le duel était sacrément serré entre deux formations qui ne faisaient pas semblant de jouer au football. Durant la première période, les 22 acteurs se rendaient coup pour coup sans parvenir à trouver la faille, mais en offrant un beau spectacle, même si Cristiano Ronaldo ne paraissait une fois de plus pas dans un grand soir, notamment sur plusieurs coups francs bien positionnés dont CR7 était auparavant le roi.

Cristiano Ronaldo ne fait pas la différence

Après la pause, le Portugal s'installait dans le camp slovène, mais restait sous la menace des contres de leurs adversaires, à l'image de celui mené par Sesko, lequel voyait son tri frôler le poteau de Costa (63e). En toute fin du temps réglementaire, Cristiano Ronaldo bénéficiait d'une balle de match, mais la star portugaise échouait dans son duel face à Oblak (90e). Dans l'autre sens, Pepe faisait également une intervention décisive dans sa surface en stoppant une ultime offensive slovène signée Celar (90e+4). Il fallait donc une prolongation pour départager les deux formations.

Cristiano Ronaldo, crying after missing the penalty. pic.twitter.com/MQmDqBaGBo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

L'intensité montait encore d'un cran, les deux équipes étant déterminées à faire la différence avant les tirs au but. Pourtant, le Portugais allait avoir une occasion incroyable de faire un pas vers les quarts de finale, puisque Daniele Orsato accordait un penalty logique à l'équipe de Martinez, Jota étant balancé dans la surface slovène. Mais CR7 échouait sur Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid repoussant le tir d'un Cristiano Ronaldo touché au point de pleurer après cet échec (105e). La Slovénie allait également avoir une énorme occasion, Sekso se présentant seul face à Costa, mais ce dernier réussissait à détourner le ballon (115e).

L'heure était venue de départager les deux formations par l'épreuve des tirs au but. Dans cet exercice, et grâce à un Diogo Costa des grands soirs puisqu'il repoussait les trois premiers tirs slovènes, le Portugal était le plus fort et obtenait son billet pour les quarts de finale où il affrontera la France, vendredi prochain à Hambourg.