Euro 2024 ‍: L'Ecosse supplie l'Espagne de battre l'Angleterre

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

A la veille de la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre, un tabloïd écossais annonce la couleur à sa Une en appelant la Roja à battre les Anglais. Et cela pour plusieurs raisons.

« C’est l’heure de la revanche ». Ce samedi, le quotidien indépendantiste écossais The National en appelle à l'équipe d'Espagne pour battre les Three Lions dimanche lors de la finale de l'Euro 2024 qui se jouera au stade olympique de Berlin. « Sauvez-nous d’une victoire anglaise, sinon on ne finira pas d’en entendre parler », explique le média de Glasgow, qui titille les Espagnols afin de les motiver encore plus face à la sélection de Gareth Southgate. « Chaque été, ils remplissent vos plages. Ils boivent votre bière. Ils mettent le bazar sur vos places. Ils mangent des breakfasts frits toute la journée plutôt que votre merveilleuse nourriture. Ils prennent leur retraite dans vos villes et abusent de vos services publics. Ils ne prennent même pas la peine d’apprendre votre langue. Désormais, c’est l’heure de la revanche », écrivent nos confrères écossais, très remontés contre l'Angleterre.

L'Ecosse espère une victoire espagnole contre l'Angleterre

Our message to Spain ahead of Euro 2024 final

En 2021 déjà, ils avaient appelé l'Italie à rouler sur l'Angleterre, allant même jusqu'à mettre en vente un tee-shirt avec le visage de Roberto Mancini, alors sélectionneur italien, dans le costume de Braveheart avec le titre : « Roberto, sauve-nous, tu es notre espoir final ». De même, à 24 heures de la finale, interrogé par la chaîne anglaise ITV, un supporter écossais, qui a des places pour la finale, a été interrogé sur ce que pourrait faire un fan anglais pour le convaincre de lui vendre ses places, a fait une réponse rapide et claire : « nous rendre notre indépendance. » Ils seront donc probablement nombreux, dimanche soir, du côté de Glasgow et Edimbourg à croiser les doigts pour voir les Three Lions perdre une nouvelle finale.