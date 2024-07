Euro 2024 ‍: Les Pays-Bas sans pitié avec la Roumanie

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Pays-Bas - Roumanie : 3-0

Buts pour les Pays-Bas : Gakpo (20e), Maalen (83e et 94e)

Troisièmes de leur groupe, les Pays-Bas avaient une occasion en or d’enfin décoller avec ce 1/8e de finale contre la Roumanie. Les joueurs de Ronald Koeman n’ont pas manqué l’occasion en s’imposant 3-0 dans un match largement dominé par les « Oranje ».

La preuve avec cette ouverture rapide du score par Gakpo, d’une frappe précise après un service de Simons (1-0, 20e). Par la suite, malgré ce retard, la Roumanie ne parvenait pas à inverser la tendance, et évitait surtout le 2-0 sur plusieurs occasions de De Vrij (27e), Dumfries (31e) et Simons (44e).

La seconde période ne faisait pas évoluer la situation et le but du break était marqué de manière inattendue par Malen, sur un ballon de Gakpo que la défense roumaine pensait voir sortir du terrain (2-0, 83e). Les Roumains étaient lessivés et Maalen en profitait pour inscrire un doublé en solo (3-0, 94e). Souvent en difficulté dans les grandes compétitions ces dernières années, les Néerlandais auront rarement vécu un 1/8e de finale aussi tranquille. Ils pourront suivre paisiblement le match entre la Turquie et l’Autriche pour connaitre leur adversaire en quart de finale d’un tableau très dégagé.