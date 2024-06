Euro 2024 ‍: La Belgique cale et défiera la France ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

En étant tenue en échec par l'Ukraine (0-0), la Belgique a hérité de la lourde mission d'affronter la France en huitième de finale de l'Euro 2024. L'Ukraine est éliminée avec le même nombre de points que ses adversaires.

Ce groupe E de l'Euro 2024 avait une particularité avant cette troisième et dernière journée, c'est que les quatre équipes avaient le même nombre de points (3) et que le suspense était donc total. Les affiches Ukraine-Belgique et Slovaquie-Roumanie étaient d'autant plus suivies que le futur adversaire de l'équipe de France lors des huitièmes de finale se cachait dans ce groupe. Si le suspense était énorme, le scénario était presque couru d'avance puisque...les deux matchs se sont terminés sur des scores de parité. Tandis que la Slovaquie et la Roumanie se neutralisaient (1-1), la Belgique et l'Ukraine en faisaient de même (0-0) après une rencontre d'une médiocrité incroyable. Résultat, ce sont ces tristes Diables Rouges version Tintin qui seront sur la route de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, guère plus inspirés, lundi 1er juillet prochain à 18h à Dusseldorf. Une affiche qui va évidemment susciter un énorme intérêt, les duels entre la France et la Belgique ayant toujours une saveur particulière, surtout depuis le Mondial 2018.

France Belgique en 8e de finale pic.twitter.com/pDh4y3XVtn — Scipion (@Scipionista) June 26, 2024

En tête de ce groupe, on trouve l'invitée surprise, à savoir la Roumanie, qui se classe devant la Belgique, tandis que la Slovaquie obtient le troisième billet pour les huitièmes de finale avec le même nombre de points que la Roumanie et la Belgique. Plus tristement, l'Ukraine, qui a également quatre points, est éliminée, confirmant que cette règle des meilleurs troisièmes était une aberration sportive.