Renversée par l'Espagne, la France quitte l'Euro en demi

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, demi-finale

Allianz Arena (Munich)

Espagne-France 2-1

Buts : Yamal (21e), Olmo (25e) pour l’Espagne ; Kolo Muani (9e) pour la France

Grâce à ses pépites offensives, l'Espagne a dominé la France 2-1 pour rallier la finale de l'Euro. Malgré son but d'entrée, l'Equipe de France a encore peiné devant les buts adverses avec un Mbappé toujours aussi maladroit.

Raillée pour son inefficacité offensive depuis le début du tournoi, l'Equipe de France devait réagir face à l'équipe la plus séduisante de l'Euro. Les Bleus étaient à la hauteur et ils réalisaient un départ idéal et totalement inattendu. Kylian Mbappé centrait sur le crâne de Kolo Muani qui ouvrait le score sur la première frappe française. La France bousculait sérieusement l'Espagne dans ce début de match et il fallait un tacle rugueux de Jesus Navas sur Rabiot pour empêcher l'ancien parisien de servir Mbappé esseulé. Assommée par le début de match des Bleus, l'Espagne avait heureusement pour elle un prodige dans ses rangs : Lamine Yamal.

🇪🇸 Lamine Yamal becomes the youngest scorer in EURO history 👏#EURO2024 | #ESPFRA pic.twitter.com/tp7lRJooxn — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024

Des 25 mètres, le joueur de 16 ans envoyait une frappe enroulée sublime qui trompait Maignan avec l'aide du poteau. Un bijou qui faisait du Barcelonais le plus jeune buteur dans un Euro et même dans un tournoi majeur. Dans la foulée, l'Espagne renversait la vapeur grâce à Olmo. Le joueur de Leipzig s'infiltrait avant de frapper. Koundé aidait le ballon à entrer au fond du but français. Après la pause, la France avait logiquement le ballon. Néanmoins, les occasions n'étaient pas si nombreuses pour la bande à Deschamps. Entré en jeu, Barcola faisait du bien côté gauche avec sa vitesse. Kylian Mbappé avait la meilleure situation française en fin de match. Néanmoins, après une belle percée, il tirait largement au-dessus des cages espagnoles.

On va perdre le seul match où on a mis un but dans le jeu #FRAESP #ESPFRA pic.twitter.com/DZbnSINoD5 — Soldat Pessi (@Soldat_pessi_) July 9, 2024

L'Espagne tenait bon et l'emportait 2-1. Un succès logique sur la totalité du tournoi, moins sur l'ensemble de cette demi-finale. La Roja jouera la finale à Berlin dimanche soir, contre les Pays-Bas ou l'Angleterre, pour devenir peut-être championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire.