Avant de jouer la France, le coup de gueule de la Belgique

Dans : Euro 2024.

Par Adrien Guyot

Juste après avoir validé sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro, le sélectionneur belge a poussé un coup de gueule à quelques jours de retrouver l’Equipe de France.

Le destin de l’Equipe de France dans cet Euro 2024 est scellé. Après une phase de poules décevante, les Bleus de Didier Deschamps devront affronter la Belgique, leur voisin, pour espérer aller plus loin. Cette dernière n’a pas non plus brillé dans ce premier tour et a validé sa qualification à l’issue d’un match nul et vierge contre l’Ukraine (0-0). A l’issue de cette rencontre, les Diables Rouges sont allés voir leurs supporters présents dans les tribunes mais ont été accueillis par une bronca. Les Belges ont été désabusés de la performance de leurs joueurs contre une équipe ukrainienne qui jouait également sa qualification dans une poule aussi indécise qu’homogène. Présent en conférence de presse, le sélectionneur italo-allemand de la Belgique, Domenico Tedesco, en a profité pour passer un coup de gueule quelques minutes à peine après avoir validé sa qualification pour le prochain tour.

Tedesco peste contre la circulation en Allemagne

Arrivé il y a quelques mois à peine, le jeune coach de 38 ans a évoqué les critiques des supporters avant de pester contre le mauvais trafic sur la route à quelques heures de ce match capital : « Si les supporters nous sifflent, nous devons l’accepter. Nous sommes qualifiés, c’est le plus important. Maintenant, laissez-moi ajouter quelque chose par rapport au match d’aujourd’hui. Les circonstances de notre arrivée au stade, je n’ai jamais vu ça de ma vie ! De notre hôtel jusqu’ici, nous avons pris une heure avec l’aide d’une escorte policière. Nous nous arrêtions à chaque feu. Au final, j’ai fait une causerie de deux minutes, on a dû réduire notre échauffement. C’est incroyable, vraiment incroyable ». La Belgique a désormais du temps pour préparer son huitième de finale contre la France et espère que la préparation du match ne sera pas perturbée par des événements inattendus même si cela reste une excuse difficile à entendre vu le niveau proposé par les Diables Rouges.