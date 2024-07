Euro 2024 ‍: L'Angleterre rejoint la finale sur le gong

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, demi-finale

Signal Iduna Park (Dortmund)

Pays-Bas-Angleterre 1-2

Buts : Simons (7e) pour les Pays-Bas ; Kane (18e sur pen.), Watkins (90e+1) pour l’Angleterre

Plus convaincante que dans les tours précédents, l'Angleterre a battu les Pays-Bas 2-1 pour arracher sa place en finale. Les Anglais ont crucifié les Néerlandais dans les derniers instants.

Vu le parcours des Néerlandais et des Anglais dans cet Euro 2024, cette seconde demi-finale était plus qu'indécise sur le papier. A Dortmund, les Pays-Bas frappaient d'entrée avec une inspiration de Xavi Simons. La jeune pépite chipait le ballon à Rice avant d'envoyer un missile dans la lucarne de Pickford. Néanmoins, ce but réveillait les Anglais qui dominaient largement le premier acte. Ils égalisaient rapidement sur penalty après une semelle de Dumfries sur Kane aperçue par la VAR. Kane se faisait justice lui-même. Foden était proche de marquer le deuxième but mais son tir était sauvé sur la ligne par Dumfries (20e) puis sa deuxième tentative trouvait la barre (32e).

En difficulté, les Pays-Bas était plus offensif après la pause avec une reprise de Van Dijk repoussée par Pickford (64e). Cependant, les Anglais allaient mieux finir le match. Après un but refusé à Saka pour hors-jeu au départ de l'action, Ollie Watkins punissait les Néerlandais dans les arrêts de jeu d'une frappe croisée. 2-1, l'Angleterre jouera sa deuxième finale d'Euro de rang face à l'Espagne dimanche soir et c'est logique sur la soirée.