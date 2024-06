TV ‍: France - Belgique, où regarder le 1/8e des Bleus gratuitement ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

Suite à une phase de groupes bien poussive ponctuée à une deuxième place, l’équipe de France va vite rentrer dans le vif du sujet avec un huitième de finale alléchant à jouer face à la Belgique. Un match entre les ennemis voisins qui promet beaucoup.

Quelle heure pour France – Belgique ?

Avec Suisse - Italie et Allemagne - Danemark, la rencontre entre la France et la Belgique est probablement le huitième de finale de l’Euro 2024 le plus attendu. Il faut dire que les deux pays voisins, qui ont un gros passé récent en grandes compétitions, vont vouloir l’emporter pour continuer leur route le plus loin possible. Cette rencontre se jouera ce lundi 1er juillet à 18 heures à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, un stade que les Bleus connaissent déjà pour y avoir affronté l’Autriche en poules au début de l’Euro (1-0).

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 - 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝟖𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 ! 👊



📅 Lundi 1er juillet

🕕 18H00

📍Düsseldorf



🇫🇷🇧🇪 | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/d42d3XOwEx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 26, 2024

Sur quelles chaînes suivre France – Belgique ?

Comme chaque match de l’équipe de France depuis le début de cet Euro 2024, ce huitième de finale contre les Diables Rouges sera diffusé sur deux chaînes, dont une en clair. En effet, ce France - Belgique sera diffusé sur TF1, mais aussi sur la chaîne principale de l’Euro, beIN Sports 1. Sur la Une, les commentaires seront effectués par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.



Les compos probables de France – Belgique :

Incapable de terminer à la première place du Groupe D de cet Euro, à cause de deux matchs nuls face aux Pays-Bas (0-0) et à la Pologne (1-1), la France se retrouve dans la partie de tableau de la mort aux côtés de l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal. Mais avant de penser à d’éventuels chocs en quarts ou en demies, les Bleus vont d’abord devoir sortir la Belgique. Et pour cela, il faudra que les Bleus retrouvent un meilleur niveau de jeu que ces derniers jours, sous peine de vivre une nouvelle sortie de route dès le début de la phase finale d’un Euro. Quoi qu’il en soit, pour ce match, Didier Deschamps se servira des enseignements des trois premiers matchs pour aligner sa meilleure équipe.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Griezmann, Kanté, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé.

Didier Deschamps nous parle de la Belgique 🇧🇪, que les Bleus retrouveront en 8e de l'Euro le 1er juillet ! 🔜#FiersdetreBleus pic.twitter.com/PomcpP2QSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 27, 2024

Pas plus rassurée que la France après une phase de poules compliquée, marquée par une défaite inaugurale contre la Slovaquie (0-1), une victoire contre la Roumanie (2-0) et un nul assez triste contre l’Ukraine mercredi (0-0), la Belgique va aborder ce huitième de finale contre la France avec la boule au ventre. Sifflés par leur propre public à l’issue du dernier match, les Diables Rouges vont retrouver leur bête noire française, celle qui avait tué toute une génération en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Avec un certain esprit de revanche, la Belgique tentera donc de sortir la France pour conjurer le mauvais sort.

La compo probable de la Belgique : Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen - Doku, Tielemans, Amadou Onana, Theate - De Bruyne, Lukaku, Trossard.