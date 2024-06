Euro 2024 ‍: Füllkrug sauveur de l’Allemagne face à la Suisse

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

3e journée du Groupe A de la phase de poules de l’Euro 2024 :

À la Deutsche Bank Park (Francfort).

Suisse - Allemagne : 1-1.

Buts : Ndoye (28e) pour la Suisse ; Füllkrug (90e+2) pour l’Allemagne.

Sauvée par un but de Füllkrug dans les dernières secondes de jeu et tenue en échec par la Suisse lors de son dernier match de poules (1-1), l’Allemagne termine malgré tout à la première place du Groupe A.

Parfaitement entré dans son Euro à domicile avec des brillantes victoires contre l’Ecosse (5-1) et la Hongrie (2-0), l’Allemagne n’avait plus qu’à finir le travail pour terminer à la première place du Groupe A. Après un début de match correct, les Allemands pensaient ouvrir la marque avec Andrich (18e), mais le but du milieu allemand était refusé pour une faute de Musiala sur Aebischer dans la surface au début de l’action. Un électrochoc pour la Suisse, qui trouvait ensuite la faille dans la défense de la Mannschaft. Sur un centre de Freuler côté gauche, Ndoye passait devant Tah et coupait au premier poteau pour envoyer la balle au fond des filets de Neuer (1-0 à la 28e). Quelques minutes plus tard, l’ancien attaquant de Nice était tout proche du doublé (41e).

Surpris en première période, l’Allemagne revenait avec de bonnes intentions après la pause. Mais Musiala (51e) puis Kimmich (70e) butaient sur la défense suisse. En fin de match, la Nati pensait faire le break avec Vargas, mais l’attaquant d’Augsbourg était signalé hors-jeu (84e). Xhaka faisait ensuite trembler Neuer à son tour (88e), sans réussite. Et c’est finalement Füllkrug qui sauvait son pays en égalisant de la tête sur un service de Baum (1-1 à la 90e+2).

Avec ce nul arraché dans le temps additionnel grâce à son sauveur maison, l’Allemagne termine donc première du Groupe A avec 7 points, devant la Suisse (5 points). Par conséquent, le pays hôte affrontera le deuxième du Groupe C en huitièmes de finale (Danemark ou Serbie par exemple), alors que la Nati, devant pendant une bonne partie de la soirée, aura la lourde tâche de jouer le deuxième du Groupe B, l’Italie, la Croatie ou l’Albanie.