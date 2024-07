Euro 2024 ‍: La Géorgie atomise la VAR après son élimination

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

Le magnifique parcours de la Géorgie à l’Euro 2024 a pris fin dimanche soir après la défaite face à l’Espagne (4-1). Un revers assez logique mais qui reste au travers de la gorge du sélectionneur géorgien Willy Sagnol.

Héroïque contre le Portugal en phase de groupes, la Géorgie était bien partie pour faire un nouvel exploit face à l’Espagne, dimanche soir en huitième de finale de l’Euro 2024. Et pour cause, l’équipe de Willy Sagnol a réussi à ouvrir le score contre le cours du jeu face à la Roja, avant de se faire reprendre et de s’incliner logiquement sur le score de 4-1. Le résultat final est lourd pour la Géorgie mais pas totalement illogique au vu de la domination sans partage ou presque de l’Espagne et de son attaque de feu, articulée autour de ses deux fusées, à savoir Nico Williams et Lamine Yamal.

La victoire espagnole ne souffre d’aucune contestation même si dans le camp géorgien, on digère mal le but de l’égalisation inscrit par Rodri juste avant la mi-temps. Sur la frappe du milieu de terrain de Manchester City, le capitaine espagnol Alvaro Morata est en position de hors-jeu. Son placement gêne considérablement le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili, mais le but a finalement été accordé par les arbitres français de la rencontre. De quoi faire rager Willy Sagnol.

Willy Sagnol peste contre la VAR

« Morata est clairement en position de hors-jeu sur la frappe. On le voit sur l'image, notre gardien est obligé de bouger pour voir le ballon. Je pense qu'il y a eu une coupure d'électricité dans le bus du VAR. Si on a annulé le but des Néerlandais contre la France, pour un hors-jeu de Dumfries, alors il y avait dix fois plus de raisons d'annuler ce but espagnol ce soir. Si on était rentrés à la pause en menant 1-0, nous aurions eu plus d'énergie en seconde période » a lancé Willy Sagnol, à qui on ne peut pas vraiment donner tort sur ce coup-là. Cette décision n’aurait sans doute pas changé le cours du match, tant la domination espagnole était totale, mais on peut comprendre la frustration de l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux après ce fait de jeu qui a permis à l’Espagne de revenir à 1-1 avant de dérouler et de l’emporter par trois buts d’écart. En quart de finale, l’équipe de Luis de la Fuente affrontera l’Allemagne dans le choc de cet Euro 2024.