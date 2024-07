Face au Portugal, la France vainc la malédiction des tirs au but

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, quart de finale

Volksparkstadion (Hambourg)

Portugal-France 0-0 après prolongation (3 tab à 5)

Tirs ratés : Joao Felix pour le Portugal

Dans un match plutôt fermé et tactique, le Portugal et la France n'ont pas su faire trembler les filets. Après un terne 0-0, l'Equipe de France a pris le dessus sur le Portugal aux tirs au but.

Décevants depuis le début de l'Euro, Portugais et Français promettaient déjà une purge aux observateurs pour ce quart de finale. La première période était conforme aux prédictions avec l'opposition de deux blocs très prudents. Il y avait peu d'occasions à signaler même si le Portugal avait un peu plus le ballon. Après la pause, cela s'accélérait enfin. Mbappé testait Diogo Costa d'une frappe lointaine (50e). Mais, c'était surtout Maignan qui se distinguait. Le portier des Bleus écartait une frappe croisée de Bruno Fernandes (61e). Il était aussi solide devant Vitinha puis Cristiano Ronaldo (63e).

Inquiétée sérieusement, la France se livrait enfin dans les minutes suivantes. Kolo Muani s'infiltrait dans la surface mais sa frappe était déviée par Ruben Dias (66e). Puis, Camavinga en bonne position croisait trop sa frappe (70e). Incapables de se départager, les deux équipes allaient droit en prolongation. Celle-ci se jouait sur un rythme lent avec une possession et des occasions portugaises. Néanmoins, la séance de tirs au but était inévitable. Joao Felix envoyait le troisième tir portugais sur le poteau de Mike Maignan pour qualifier la France en demies. Elle retrouvera l'Espagne à Munich mardi soir pour la première demi-finale.