TV ‍: Espagne - France, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la demi-finale ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Alexis Rose

De nouveau qualifié dans le dernier carré d’une grande compétition internationale, l’équipe de France va affronter l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024. Un match entre deux grosses nations du football mondial qui s’annonce excitant.

Quelle heure pour Espagne - France ?

La partie haute du tableau de l’Euro 2024 continue de se déployer avec un énorme choc lors des demi-finales entre la France et l’Espagne. Après avoir sorti deux autres candidats au trophée en quarts, à savoir le Portugal et l’Allemagne, les voisins vont se disputer une place pour la finale. Cette demie tant attendue se jouera ce mardi 9 juillet à 21 heures à l’Allianz Arena de Munich. L’arbitre sera le Slovène Slavko Vincic.

Sur quelles chaînes suivre Espagne - France ?

Contrairement au quart de finale contre le Portugal, la demie entre le pays tricolore et l’Espagne sera diffusée sur TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Cet énorme match de cet Euro 2024 sera également bien sûr proposé sur beIN Sports 1 pour les abonnés de la chaîne qatarie.

Les compos probables de Espagne - France :

Meilleure équipe de cet Euro 2024, l’Espagne vient de réaliser l’énorme performance de sortir le pays hôte allemand au terme d’un match de grande qualité avec une victoire au bout de la prolongation grâce à un but de Merino à la 119e minute. De nouveau présente dans le dernier carré de l’Euro, comme en 2021, la Roja cherchera à faire mieux qu’il y a trois ans, quand l'Espagne avait perdu aux tirs au but face à l’Italie, future vainqueure. Mais pour cela, le groupe de Luis de la Fuente devra battre la France avec trois absents majeurs : Pedri (blessé au genou), Carvajal et Le Normand (suspendus). Des forfaits qui pourraient coûter cher au moment d’affronter une équipe française redoutable.

La compo probable de l’Espagne : Unai Simon - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Nico Williams - Morata.

Avant la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, Guy Stéphan évoque les aspects offensifs du jeu des Bleus et les exercices dédiés lors des entraînements 👊 pic.twitter.com/Z9RcaJM1bn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 7, 2024

Qualifiée dans le dernier carré de cet Euro 2024 sans avoir marqué de but dans le jeu, avec notamment un csc victorieux contre la Belgique en huitièmes (1-0) et un succès aux tirs au but après un 0-0 contre le Portugal en quarts, la France veut poursuivre son aventure. Avec l’idée de s’offrir une nouvelle finale à l’Euro après celle douloureuse de 2016, le pays tricolore s’avance avec des certitudes mais aussi des doutes avant de défier l’ogre de la compétition, l’Espagne. Pour ce match, Didier Deschamps aura au moins tous ses joueurs à sa disposition, dont Rabiot, de retour de suspension.

La compo probable de la France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.