Euro 2024 ‍: La Belgique portera son maillot Tintin pour éviter le pire

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Dans un groupe où toutes les équipes comptent le même nombre de points, la Belgique va devoir éviter le fiasco contre l'Ukraine. Et les Diables Rouges vont même tourner le dos à leur couleur habituelle.

Après deux matchs, la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine ont trois points et peuvent donc se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024 avant les dernières rencontres prévues mercredi à 18h. Tandis que la Slovaquie défiera la Roumanie, les Belges devront battre l'Ukraine pour éviter d'avoir à faire des calculs pour savoirs s'ils seront qualifiés pour la suite du tournoi. Pour cette rencontre décisive, Kevin de Bruyne et ses coéquipiers ne porteront pas un habituel maillot rouge, mais celui réalisé en hommage à Hergé et qui avait été baptisé lors de sa présentation en mars dernier comme étant le maillot Tintin. C'est sous cette tunique bleu avec un col blanc, mais aussi avec un short marron et des chaussettes blanches que l'équipe de Belgique visera les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Tout cela était prévu.

La Belgique en mode Tintin dans l'Euro 2024

Pour l'euro 2024, la Belgique portera un maillot extérieur en hommage à Tintin 🇧🇪#football #BD #tintin pic.twitter.com/6M8V09P8vL — Franquin et Cie (@Franquin_Cie) March 13, 2024

En effet, ce n'est pas par superstition que l'équipe de Belgique va finalement porter ce maillot bleu, car tout avait été prévu de longue date avec l'UEFA. Le tirage au sort a mis l'Ukraine dans la position du pays hôte tandis que la Belgique est considérée comme l'équipe évoluant à l'extérieur. C'est pour cela que le maillot Tintin sera utilisé lors de ce choc. De quoi également calmer les ricanements chez nos voisins belges, où on a constaté qu'avec la sueur des joueurs, le maillot rouge habituellement utilisé devenait marron au fil des minutes. En arborant cette tenue rendant hommage à l'un des personnages les plus célèbres de la BD, les joueurs de Domenico Tedesco espèrent surtout ne pas faire sourire toute l'Europe, ce qui sera le cas en cas d'élimination précoce, ce qui serait un sacré coup de tonnerre (de Brest).