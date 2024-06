La Hongrie donne des bonnes nouvelles de Varga

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Mis à jour à 00h17

La Fédération Hongroise de Football a donné des nouvelles de son joueur Barnabas Varga, sorti très mal en point contre l’Ecosse après un violent choc dans la surface. Inanimé au sol et dans une position très inquiétante, le joueur de Ferencvaros avait bénéficié des soins à même le terrain avant d’être emmené à l’hôpital directement. Les premiers examens sont rassurants et le joueur est conscient et stable selon les responsables du football hongrois, qui ont tenu à remercier les joueurs et les supporters des deux camps pour leur soutien pendant cette épreuve qui a paralysé le match pendant 10 minutes.

Selon le sélectionneur de la Hongrie Marco Rossi, Varga va tout de même devoir se faire opérer d'une fracture au visage et sera bien évidemment indisponible pour la suite de cet Euro.