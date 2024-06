Le Normand et Laporte virés d'Espagne, une star se fâche

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, l'Espagne a battu l'Italie avec une charnière 100% made in France au coup d'envoi. Si le duo Laporte-Le Normand n'a pas déçu sportivement, leur origine gêne un célèbre chanteur espagnol.

Les détracteurs de Didier Deschamps étaient sans doute nombreux devant leur écran de télévision jeudi soir. L'Espagne affrontait l'Italie pour son deuxième match à l'Euro 2024. Le jeu collectif espagnol leur plaît bien plus que l'animation pragmatique de l'Equipe de France. De plus, l'Espagne alignait deux défenseurs qui auraient pu être en bleu aujourd'hui : Robin Le Normand et Aymeric Laporte. Même si Deschamps a été en contact avec Le Normand, on parle là de deux joueurs snobés par le sélectionneur français. Son homologue espagnol Luis de la Fuente en profite et même bien.

2 Français dans la Roja, un chanteur enrage

Jeudi soir, les deux hommes étaient associés ensemble face à l'Italie. Ils ont été plutôt performants et solides tout au long du match. Néanmoins, leur match n'a pas mis en joie Guillermo Barcenas Iglesias. Aussi appelé Willy Barcenas, c'est un chanteur très connu en Espagne. Téléspectateur du match Espagne-Italie, il a exprimé sa frustration de voir deux joueurs d'origine française titulaires au sein de la Roja.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

« Ça me rend fou que les défenseurs centraux de l’Espagne soient français. Le norrrrrrrmand, Lapoggggte, ne vous foutez pas de moi. Malgré tout, allez l’Espagne ! », a t-il posté sur X. Une sortie qui a fait polémique de l'autre côté des Pyrénées. Le Normand, qui évolue à la Real Sociedad, et Aymeric Laporte, un ancien de l'Athletic Bilbao, sont très respectés par les supporters espagnols. Toutefois, les propos du chanteur n'ont étonné personne. Barcenas est connu pour sa proximité avec les milieux conservateurs et nationalistes espagnols.