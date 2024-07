Euro 2024 ‍: Des Pays-Bas renversants rejoignent les Anglais

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, quart de finale

Olympiastadion (Berlin)

Pays-Bas-Turquie 2-1

Buts : De Vrij (70e), CSC de Muldur (76e) pour les Pays-Bas ; Akaydin (35e) pour la Turquie

Malmenés et poussifs pendant une bonne partie du match, les Pays-Bas ont finalement pris le dessus sur la Turquie 2-1. Les Bataves joueront l'Angleterre en demi-finale.

Au vu des chocs de vendredi, ce quart contre la Turquie devait être une formalité pour les Pays-Bas. Cependant, les Néerlandais n'étaient pas aussi incisifs qu'attendu. Ils avaient le ballon mais leur possession était stérile. Surtout, ils subissaient les contres éclairs et dangereux des Turcs. Ceux-ci créaient même la surprise en ouvrant le score avant le repos. Arda Guler déposait le ballon sur le crâne d'Akaydin. Plus solide dans les duels, la Turquie n'avait pas volé son avantage au tableau d'affichage.

C'est d'autant plus le cas que les Pays-Bas demeuraient décevants en seconde période. Les occasions étaient rares et la plus dangereuse était même turque. Sur coup-franc, Guler trouvait le poteau néerlandais (56e). Tout proche de la sortie, l'équipe néerlandaise se réveillait en quelques minutes. Depay trouvait la tête de De Vrij pour l'égalisation. 6 minutes plus tard, c'est Dumfries qui réalisait un centre victorieux pour Gakpo même si c'est finalement Muldur qui marquait dans son propre but. La fin de match était turque mais Verbruggen repoussait parfaitement les tentatives adverses pour offrir le succès 2-1 aux Pays-Bas. L'équipe de Koeman jouera l'Angleterre à Dortmund mercredi soir pour une place en finale.