Euro 2024 ‍: La France frustrée par les Pays-Bas

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe D, 2e journée

Red Bull Arena (Leipzig)

Pays-Bas-France 0-0

Dans un match maîtrisé sur le plan collectif, l'Equipe de France a peiné dans la finition. Elle a finalement fait match nul 0-0 contre les Pays-Bas. Les Néerlandais restent en tête du groupe D.

Privée de son capitaine Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez, l'Equipe de France se frottait au plus coriace adversaire du groupe : les Pays-Bas. Si Maignan devait écarter une tentative de Frimpong dès la 1ère minute, l'absence de Mbappé n'était pas si préjudiciable. Les Bleus avaient le match en main et il ne manquait plus que les buts pour les récompenser. Griezmann ratait une belle situation. Seul devant le but, il glissait sur une passe en retrait de Rabiot (14e). Puis, c'était au tour de Marcus Thuram de galvauder une belle situation. Lancé dans la profondeur et se croyant hors-jeu, il ne cadrait pas sa frappe puissante (30e). Même si Maignan avait du écarter quelques tirs néerlandais, les regrets français étaient importants au repos.

Au retour des vestiaires, les Bleus continuaient de mettre la pression sur les buts de Verbruggen. Néanmoins, le dernier geste restait défaillant. Griezmann était encore en face à face avec le portier batave mais il butait dessus après un contrôle approximatif (65e). Dans la foulée, Xavi Simons ouvrait le score après une action confuse. Mais, le but était refusé après plusieurs minutes de VAR. Dumfries, hors-jeu, gênait Maignan. Une frayeur qui était le seul moment où les filets de Leipzig tremblaient ce soir. 0-0 entre les deux équipes. Pays-Bas et France restent leaders du groupe avec 4 points et se disputeront la première place au dernier match.