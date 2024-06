Euro 2024 ‍: Le Portugal écrase la Turquie et rejoint les 8es

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, 2e journée

Groupe F

Signal Iduna Park (Dortmund)

Portugal bat Turquie : 3 à 0

Buts : Silva (21e), Akaydin (28e csc), Fernandes (56e) pour le Portugal

Après une entrée en compétition un peu compliquée, le Portugal a confirmé son statut de candidat au titre en balayant la Turquie (3-0) ce samedi à Dortmund, se qualifiant déjà pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Entre les deux formations victorieuses lors du premier match, c'est clairement la première place du groupe qui se jouait à l'occasion de ce duel entre le Portugal et la Turquie. Mais de suspense, il n'y en a pas eu, puisque Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont rapidement pris les commandes au tableau d'affichage grâce à Bernardo Silva (1-0,21e). La Turquie était sous le choc et allait aussitôt commettre l'irréparable, puisque sur une passe en retrait totalement hors de contrôle, Akaydin marquait un contre son camp qui risque de le hanter pas mal de temps (2-0,28e).

Et après la pause, Bruno Fernandes, sur un service parfait d'un Cristiano Ronaldo très altruiste, corsait un peu plus l'addition (3-0, 56e), assurant une précieuse victoire à une formation portugaise qui peut avoir des ambitions dans un Euro 2024 où il est difficile de trouver un favori après une semaine de compétition. Du côté de la Turquie, il faudra impérativement éviter une défaite lors du dernier match dans ce groupe, ce sera contre la République Tchèque, sous peine de rentrer plus vite que prévu à Istanbul.