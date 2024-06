Euro 2024 ‍: Les Géorgiens et les Tchèques se neutralisent et restent en vie

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024, 2e journée

Groupe F

Géorgie et République Tchèque : 1 à 1

Buts : Mikautadze (45e+ 4; sp) pour la Géorgie; Schick (59e) pour la République Tchèque

Battus respectivement par la Turquie et le Portugal lors du premier match dans ce groupe F de l'Euro 2024, la Géorgie et la République Tchèque n'avaient pas le droit de perdre dans ce choc de l'Est sous peine de déjà dire au-revoir avant même la dernière rencontre du groupe. Plutôt dominatrice, la République Tchèque concédait pourtant l'ouverture du score juste avant la pause, Mikautadze transformant un penalty consécutif à une main tchèque dans la surface repérée par la VAR (1-0, 45e). La seconde période était encore une fois dominé par les Tchèques, et c'est logique que Schick égalisait à l'heure de jeu (1-1,59e). La Géorgie subissait de plus en plus, mais tenait bon ce score de parité qui lui permet, tout comme son adversaire, de croire à une possible qualification en cas de victoire lors de la troisième journée.