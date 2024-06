Le cinéma de Cristiano Ronaldo, Daniel Riolo craque

Dans : Euro 2024.

Par Corentin Facy

Titulaire face à la Géorgie mercredi soir, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué et n’a pas caché sa frustration et sa colère après la défaite de son équipe (0-2). Une attitude qui pose de plus en plus problème.

Leader incontesté du Portugal, Cristiano Ronaldo est toujours un titulaire à part entière de la sélection dirigée par Roberto Martinez, malgré son âge (39 ans) et son départ pour l’Arabie Saoudite il y a un an et demi. Décisif dans un rôle altruiste contre la Turquie le week-end dernier, CR7 court toujours après son premier but dans cet Euro 2024. Après la défaite des siens face à la Géorgie ce mercredi, sans conséquence puisque le Portugal était assuré de terminer premier de son groupe, Cristiano Ronaldo n’a pas caché son énorme frustration. En colère à sa sortie à un quart d’heure de la fin du match, l’attaquant d’Al-Nassr a exprimé un mécontentement qui pourrait avoir des conséquences sur la suite du tournoi.

Euro 2024 : Cristiano Ronaldo harcelé à Dortmund ! https://t.co/FhqrLFTiPJ — Foot01.com (@Foot01_com) June 22, 2024

Au micro de RMC, Daniel Riolo s’est exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo et selon le journaliste de l’After Foot, l’attitude de l’ancienne légende du Real Madrid est un vrai problème pour la Seleçao. « S’il doit y avoir un problème psychologique pour le Portugal, c’est Cristiano Ronaldo qui annihile la prise d’initiative de tout le monde. Ses colères répétées, son cinéma… En 2016, il était incontestablement le leader, il avait vécu beaucoup de déceptions. Ensuite, depuis qu’il a commencé à passer de l’autre côté de la montagne, il handicape le développement des autres. Je maintiens ça. Psychologiquement, je ne sait pas s’il aide les autres ou s’il les handicape » a lancé Daniel Riolo, sans pitié avec la star portugaise de 39 ans, avant de conclure.

Daniel Riolo sans pitié avec Cristiano Ronaldo

« Au Portugal, CR7 est l’équivalent d’un Dieu, c’est compliqué. Nous on est en France, Ronaldo nous a fait kiffer. Mais au Portugal, sa personnalité quand tu es à côté de lui, pour les autres joueurs, c’est un vrai souci. Messi a surpassé ça en 2022 pour faire gagner l’Argentine. Ronaldo a du mal à le faire avec les jeunes qui sont autour de lui. Quand tu es un attaquant portugais, quand Ronaldo pose le regard sur toi, il te coupe les pattes » a conclu le journaliste, convaincu que l’attitude de l’ancien buteur de la Juventus Turin et de Manchester United a un impact négatif sur les prestations des joueurs autour de lui. Mercredi soir, c’est Joao Felix et Francisco Conceiçao qui l’épaulaient et qui ont peut-être les pieds qui ont un peu trembler en raison de l’exigence un peu trop exacerbé par moment de CR7.