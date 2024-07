L’Espagne gagne l’Euro, Luis Enrique prend un tacle gratuit

Dans : Euro 2024.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne, Luis de la Fuente fait partie des héros encensés depuis la victoire en finale contre l’Angleterre (2-1) dimanche. Le sélectionneur de la Roja a droit à un bien meilleur traitement que son prédécesseur Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain de nouveau critiqué dans son pays.

L’Espagne fête ses héros. Au lendemain de la victoire en finale contre l’Angleterre, synonyme de quatrième Euro dans l’histoire du foot espagnol, les membres de la Roja sont adulés par leurs compatriotes. La presse locale souligne les performances des joueurs et n’oublie pas le rôle du sélectionneur Luis de la Fuente. Le technicien a mis en place une philosophie différente par rapport aux années précédentes.

Luis Enrique n'est pas épargné

Depuis sa nomination après la Coupe du monde 2022, l’Espagne pratique un jeu beaucoup plus direct. Une stratégie facilitée par le profil des ailiers Nico Williams et Lamine Yamal. Quoi qu’il en soit, nos confrères sont séduits. Eux qui ne cessaient de critiquer le prédécesseur de Luis de la Fuente. On parle bien sûr de Luis Enrique dont l’élimination contre le Maroc (0-0, 3-0 tab) en huitièmes de finale du Mondial qatari était très mal passé. A tel point que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a eu droit à un clin d’œil après le sacre de la Roja.

Lo dije el primer día.

No tiene Twich

No se sube al andamios

No come huevos duros.

Pero es CAMPEON DE EUROPA



!!!!! VIVA DON LUIS DE LA COPE!!!!

!!!!! VIVA DON LUIS DE LA CUARTA!!!! pic.twitter.com/CP7rZjWIts — Manolo Lama (@lamacope) July 14, 2024

Le journaliste Manolo Lama, sans le nommer, s’est permis un tacle en citant certaines de ses habitudes pour observer ses entraînements, dans son alimentation ou sa communication avec le public. « Je l'ai dit le premier jour. Il n'a pas Twitch. Il ne monte pas sur des échafaudages. Il ne mange pas d'oeufs durs. Mais il est champion d'Europe, a encensé le spécialiste de la Cadena COPE en parlant de Luis de la Fuente. Vive Don Luis de la COPE ! Vive Don Luis de la quatrième ! » Sélectionneur de l’Espagne entre 2018 et 2022, Luis Enrique n’avait rien gagné.