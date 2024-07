Cristiano Ronaldo mort-vivant, il a tué le Portugal ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Favori au titre européen, le Portugal est sorti sans gloire vendredi soir. Inefficace devant le but, Cristiano Ronaldo est pointé du doigt par les observateurs. C'est notamment le cas de Daniel Riolo qui estime que CR7 a fait plusieurs tournois de trop.

Les stars n'ont vraiment pas brillé à Hambourg vendredi soir. Si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont raté leur match côté français, ce n'était guère mieux pour Cristiano Ronaldo au Portugal. La légende de 39 ans n'a pas pesé offensivement, faisant vraiment son âge comme depuis le début du tournoi. Pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo quitte un grand tournoi sans avoir inscrit un seul but. Sa titularisation en attaque est reprochée à Roberto Martinez d'autant que le jeu collectif portugais a été très décevant en Allemagne.

Riolo met Ronaldo à la retraite

A part contre la Turquie au premier tour (3-0), le Portugal n'a pas réussi un seul de ses matchs à l'Euro 2024. La Seleçao n'a même pas marqué dans les matchs à élimination directe. Des difficultés qui tranchent avec la forme portugaise avant le tournoi et notamment sans Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. Pour Daniel Riolo, les choses sont claires. Le Portugal doit son élimination à son entêtement à laisser Cristiano Ronaldo dans le onze portugais et, ce sans aucune logique sportive.

🎙️ " Il a gâché la compétition du Portugal."@DanielRiolo estime que Ronaldo empêche ses coéquipiers de se révéler et d'être performants.@WinamaxSport pic.twitter.com/VrOjIAFGKY — After Foot RMC (@AfterRMC) July 5, 2024

« C’est une équipe qui n’est composée que de joueurs extraordinaires et, depuis 2016, ce n’est pas possible de ne pas faire mieux avec de tels joueurs. A chaque fois, il y a un petit goût d’inachevé. Je ne comprends pas la déification de… (Ronaldo). Qu’on ne tourne pas la page avec lui… Pour moi, ça fait des années qu’il bloque l’éclosion de certains joueurs. On le met sur le terrain et il n’apporte rien. (Contre la France) Le Portugal jouait à 10, il les empêche d’être bons. C’est d’une tristesse infinie. Moi, les vieux qui font des derniers tours de piste, je n’aime pas. C’est pathétique. […] Aujourd’hui, il empêche le Portugal d’avancer et il a gâché la compétition du Portugal », a t-il lâché dans l'After Foot en comparant CR7 à une vieille gloire du rock totalement has-been. Néanmoins, certains chanteurs ont quand même offert des tournées d'adieu plus belles que celle de Ronaldo en Allemagne...