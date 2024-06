Euro 2024 ‍: L'Autriche se relance, la Pologne plonge

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A Berlin, Autriche bat Pologne 3-1

Buts pour l’Autriche : Trauner (9e), Baumgartner (66e), Arnautovic (78e)

But pour la Pologne : Piatek (30e)

Dans le match entre les perdants de la première journée, l’Autriche a pris le meilleur sur la Pologne avec une victoire 3-1 qui ne souffre pas vraiment de contestation. Dès la 9e minute, l’Autriche passait devant sur une tête bien placée de Trauner au premier poteau (1-0, 9e). Le seul temps fort polonais permettait toutefois aux Aigles blancs de revenir au score, avec Piatek qui poussait le ballon au fond sur une action chaude dans la surface (1-1, 30e). A la pause, les deux équipes étaient dos à dos mais l’accélération autrichienne après le repos faisait la différence.

Sur une belle combinaison plein axe, le champ était libéré pour Baumgartner, qui se faisait un plaisir d’ajuster Szczesny (2-1, 66e). Le plus dur était fait, et malgré une occasion plein axe pour les Polonais, Sabitzer devançait toute la défense pour aller provoquer un pénalty inévitable, qu’Arnautovic transformait sans trembler (3-1, 78e). La différence était faite et la Pologne se retrouve donc avec zéro point en deux journées, tandis que l’Autriche va pouvoir regarder au chaud le match entre les Pays-Bas et la France de ce vendredi soir.