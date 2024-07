Euro 2024 ‍: Kane viré pour la finale, l'Angleterre en furie

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Même si Harry Kane est monté en puissance dans cet Euro et a marqué trois fois déjà, l'attaquant du Bayern Munich sera t-il à la hauteur de la finale ? En Angleterre, une campagne a démarré pour mettre Ollie Watkins titulaire contre l'Espagne.

Il a été le héros de l'Angleterre pour au moins 4 jours. Ollie Watkins a qualifié les Three Lions pour la finale de l'Euro 2024 grâce à son but à la dernière minute du temps réglementaire contre les Pays-Bas en demi-finale. Cela a récompensé le coaching de Gareth Southgate, lequel avait fait entrer Watkins à la 81e minute à la place d'Harry Kane. Pour Espagne-Angleterre dimanche soir, le sélectionneur anglais peut-il mettre Watkins dès le coup d'envoi ? Une idée qui monte en Angleterre avec le tournoi décevant de Kane. Même s'il est co-meilleur buteur du tournoi avec trois buts, l'attaquant du Bayern a du mal à peser sur les matchs.

Watkins sera le poison de l'Espagne

Une analyse confirmée par sa prestation mitigée contre les Pays-Bas malgré une réalisation sur penalty. The Sun a rejoint les partisans assumés d'une titularisation d'Ollie Watkins contre la Roja. Le célèbre tabloïd anglais base sa réflexion sérieuse sur des éléments tactiques. Il voit en Ollie Watkins le meilleur moyen de piéger le collectif espagnol contrairement à un Kane, jugé principal ralentisseur des offensives anglaises en Allemagne.

ANALYSIS: Gareth Southgate should DROP Harry Kane for the Euros final - Ollie Watkins is better option vs Spain's defence #EURO2024 https://t.co/MdkJrjqi7o pic.twitter.com/Vjcd1C1ZbQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 13, 2024

En effet, plus mobile et plus rapide que Kane, l'attaquant d'Aston Villa est plus à même de prendre la profondeur. Ce serait la clé pour perforer le milieu ainsi que la défense espagnole. La Roja est habituée à évoluer haut et en bloc depuis le début du tournoi. Avec Watkins à la pointe de l'attaque, les défenseurs espagnols seraient obligés de reculer un peu sur le terrain pour contrer l'attaquant anglais. Et, vu les espaces parfois laissés par la charnière espagnole dans le tournoi, Watkins pourrait faire très mal dimanche soir. Reste à voir si Southgate suivra ce conseil tactique. Néanmoins, le sélectionneur anglais préfère souvent aller au bout de ses idées, ayant peu écouté les médias anglais depuis le premier match contre la Serbie.