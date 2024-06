Euro 2024 ‍: La Géorgie s'offre le Portugal et les huitièmes ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe F, 3e journée

Géorgie-Portugal 2-0 Kvaratskhelia (2e), Mikautadze (57e sur pen.)

République Tchèque-Turquie 1-2 Soucek (66e) / Calhanoglu (51e), Tosun (90e+4)

Coup de tonnerre à Gelsenkirchen ! Favori au titre, le Portugal a été battu par la Géorgie 2-0. Même si la Seleçao avait mis son équipe B, elle a été dominée de manière surprenante et nette. Kvaratskhelia ouvrait le score d'entrée sur un contre bien mené. Les coéquipiers de Ronaldo butaient ensuite sur la défense géorgienne. Antonio Silva provoquait un penalty en seconde période, lequel permettait à Mikautadze d'alourdir le score. 2-0 pour une Géorgie euphorique et qualifiée dans les meilleurs troisièmes. Elle affrontera l'Espagne en huitièmes.

De l'autre côté, la Tchéquie et la Turquie offraient un match débridé. Le milieu tchèque Barak laissait ses partenaires à 10 avec deux cartons jaunes pris en moins de 20 minutes. Calhanoglu ouvrait ensuite le score d'une frappe puissante après un festival d'arrêts qui coûtait son épaule au gardien tchèque. Assommée, la Tchéquie donnait pourtant tout et égalisait sur une phase litigieuse. Chory bousculait le gardien turc et Soucek mettait le ballon au fond. Après des actions incessantes d'un but à l'autre, Tosun tuait le suspense dans les arrêts de jeu. La Turquie finit deuxième et jouera l'Autriche. La Tchéquie finit dernière avec 1 point et est éliminée.