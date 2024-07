Euro 2024 ‍: L'Espagne sort l'Allemagne en costaud

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

L'Espagne a longtemps maitrisé l'Allemagne, mais s'est fait peur en faisant finalement la différence au bout de la prolongation (2-1). La Roja affrontera le vainqueur de Portugal-France.

A Stuttgart, Espagne bat Allemagne 2-1

But pour l’Espagne : Olmo (51e), Merino (119e)

But pour l’Allemagne : Wirtz (89e)

Expulsion : Carvajal (120e) pour l'Espagne

Entre deux géants du football sacrés champions du monde dans ce siècle, la rencontre opposant l’Allemagne à l’Espagne avait de quoi faire saliver. Cela débutait très fort avec notamment un engagement disproportionné de la Mannschaft, voyant même Kroos blesser Pedri sur une grosse faute, sans que l’Allemand ne soit inquiété (8e). La vengeance allait venir de son remplaçant, Dani Olmo. Dans une première période équilibrée avec une domination souvent stérile de la Roja, rien n’était marqué.

Ce n’était plus le cas après le repos quand Dani Olmo reprenait avec précision un centre de Yamal pour ouvrir le score (0-1, 51e). Le plus difficile était fait pour la formation espagnole, qui faisait parler sa maitrise du ballon pour faire filer le temps, dans un match tendu et vivifiant dans les dernières minutes. Nouvel entrant en jeu, Fullgruk mettait clairement le feu en trouvant rapidement le poteau sur une reprise dans son pur style finisseur (77e). L’Espagnol reculait et se mettait même en danger sur les dernières actions. Et ce qui devait arriver, arriva. Sur une remise de Kimmich, Wirtz reprenait d’une frappe croisée qui rentrait avec le poteau (1-1, 89e). Le stade de Stuttgart était en feu, et tout ce beau monde se dirigeait vers une prolongation avec des équipes largement remaniées.

⚽️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAAA!!! ¡¡¡ME VUELVOOOOO LOCOOOOOOOO!!!



¡¡¡@mikelmerino1 DE CABEZAAAAAA MARCA EL GOOOOOOOOOLLLLL DE SU VIDAAAAA!!!



¡¡Asistencia deeeeeee @daniolmo7 para EL GOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAA!!



🇪🇸 🆚 🇩🇪 | 2-1 | 119’#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/osGTfWvlbc — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2024

Une période supplémentaire qui sentait bon le KO, mais c’est au moment où l’Allemagne se dirigeait vers les tirs au but presque en position de force, que le but assassin tombait. Infernal, Olmo trouvait Merino au point de pénalty pour un coup de tête qui propulsait la Roja en demi-finale (1-2, 119e). Malgré une dernière occasion pour la Mannschaft, l’Allemagne prenait la porte aux quarts de finale. Pour l’Espagne, l’aventure continue contre le vainqueur du duel à venir entre le Portugal et la France.