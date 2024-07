L'Espagne met l'Angleterre et l'Europe à ses pieds ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Dans une finale qui s'est animée après une première période insipide, l'Espagne a battu l'Angleterre (2-1) après une rencontre que la Roja a globalement dominée.

Trois ans après avoir été battus par l'Italie en finale de l'Euro 2021 dans leur jardin de Wembley, les footballeurs anglais espéraient enfin gagner un titre majeur, ce qu'ils n'ont plus connu depuis le Mondial 1966. Mais l'Espagne avait tout de même les faveurs des pronostics dans cette finale de l'Euro 2024, et dès les premières minutes de cette finale, la Roja donnait le tempo. Cependant, le match sombrait peu à peu dans un profond ennui, le premier tir cadré de la rencontre intervenant à l'ultime minute de la première période, lorsque Foden butait sur Simon (45e+2). On ne pouvait difficilement faire pire.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #Euro2024 #ESPANG

🔥 Oyarzabal redonne l'avantage à l'Espagne en renard des surfaces !

👀 Un centre parfait de Cucurella !https://t.co/DxEwbCYP10 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 14, 2024

Tout allait cependant changer après la pause, puisque l'on jouait depuis à peine deux minutes quand l'Espagne ouvrait le score, Williams, formidablement servi par Yamal, trompant Pickford (1-0, 46e). Ce but contraignait l'Angleterre à prendre quelques risques, et le match devenait plus animé, même si Olmo était proche de tuer le suspense, sa frappe frôlant le poteau anglais (48e). L'Angleterre semblait au bord du précipice, mais sur une action rapidement menée, Bellingham adressait une passe lumineuse à Palmer, qui venait d'entrer en jeu et égalisait (1-1, 73e).

Un nouveau match débutait, et cette fois ce sont les joueurs espagnols qui étaient dans le dur après avoir pris un coup de massue sur la tête avec cette égalisation. La Roja reprenait cependant ses esprits et Lamine Yamal était tout proche de marquer le but décisif, l'attaquant de 17 ans perdant son duel face à Pickford (82e). L'Espagne se faisait de plus en plus dangereuse, et la défense anglaise pliait, avant de finalement rompre, Oyarzabal trompant Pickford suite à un service au millimètre de Cucurella (2-1, 87e). L'Angleterre jetait toutes ses forces dans la bataille, mais ne parvenait pas à égaliser, laissant le trophée à une formation espagnole qui méritait sa victoire dans cet Euro 2024.