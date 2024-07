Euro 2024 ‍: Kroos présente ses excuses à Pedri

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Auteur d'un mauvais geste qui a contraint Pedri à quitter ses coéquipiers espagnols dès la huitième minute du match Espagne-Allemagne, Toni Kroos a tenu à présenter ses excuses.

Souffrant d’une entorse latérale interne au genou gauche, Pedri en a fini avec l'Euro 2024 et c'est forcément une mauvaise nouvelle pour la Roja, future adversaire de l'équipe de France pour une place en finale. Auteur du geste malencontreux qui a envoyé le milieu de terrain barcelonais sur la touche, Toni Kroos a souhaité envoyer un message à Pedri après la rencontre. « C’est toujours très important pour moi, je demande pardon et souhaite un bon rétablissement à Pedri ! Évidemment, je n'avais pas l'intention de le blesser. Un prompt rétablissement et le meilleur pour la suite. Tu es un grand joueur », a lancé, dans un très long message sur Instagram, le joueur du Real Madrid, désormais à la retraite.