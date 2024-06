Euro 2024 ‍: La Hongrie met l’Ecosse KO, inquiétude pour Varga

3e journée du Groupe A de la phase de poules de l’Euro 2024 :

À la MHPArena (Stuttgart).

Écosse - Hongrie : 0-1.

But : Csoboth (90e+10) pour la Hongrie.

Alors que l’Allemagne a assuré l’essentiel en terminant à la première place du Groupe A en arrachant le nul contre la Suisse dans le temps additionnel, la Hongrie est allée chercher la troisième place en dominant l’Ecosse en toute fin de rencontre (1-0).

Longtemps à 0-0 malgré des occasions des deux côtés pendant toute la rencontre, la Hongrie a finalement arraché la victoire au bout du suspense sur un but de Csoboth du pied droit après un centre en retrait de Sallai (1-0 à la 90e+10).

Grâce à cette réalisation, la Hongrie remporte son premier match de l'Euro, s’empare de la troisième place du Groupe A et élimine donc l’Ecosse. Avec leurs 3 points, les Hongrois peuvent encore espérer finir dans les meilleurs troisièmes de groupes pour aller en huitièmes de finale, malgré une différence de buts de -3.



