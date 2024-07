Euro 2024 ‍: François Letexier arbitre de la finale Angleterre-Espagne

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

L’UEFA a dévoilé ce jeudi le nom de l’arbitre qui dirigera les opérations lors de la finale de l’Euro, ce dimanche soir entre l’Angleterre et l’Espagne. Les sifflets tricolores sont donc récompensés de leur très bel Euro, il faut bien le dire, et c’est François Letexier, récemment passé arbitre français numéro 1, qui aura la mission de mener à bien cette rencontre. Il avait notamment officié lors du 1/8e de finale entre l'Espagne et la Géorgie récemment. Clément Turpin avait eu les honneurs du match d’ouverture, pour ce carton plein des sifflets tricolores lors de cet Euro. Letexier sera assisté de Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec Szymon Marciniak comme 4e arbitre.