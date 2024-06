Euro 2024 ‍: A Cologne, la Belgique sort la tête de l'eau

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Euro 2024, groupe F, 2e journée

RheinEnergie Stadion (Cologne)

Belgique-Roumanie 2-0

Buts : Tielemans (2e), De Bruyne (80e)

Surprise par la Slovaquie lundi, la Belgique s'est relancée contre les Roumains. Les Belges oubliaient vite leurs doutes avec une ouverture du score en 73 secondes. Doku provoquait, Lukaku remettait en retrait pour Tielemans qui fusillait le portier roumain. Cependant, les Diables Rouges se faisaient peur dans la foulée avec une tête de Dragusin claquée par Casteels. Les Belges étaient dominateurs mais le deuxième but tardait à arriver. Lukebakio obligeait le portier roumain à une belle parade (18e) après que Lukaku ait vu sa frappe en pivot être contrée par un défenseur roumain. Après le repos, le solide attaquant partait en profondeur pour inscrire le deuxième but (63e). Mais, la VAR lui annulait son troisième but du tournoi pour un hors-jeu microscopique. Finalement, De Bruyne marquait le but du break sur un long dégagement de son gardien.

2-0, la Belgique réagit et se relance dans l'Euro. Il faudra toutefois améliorer le réalisme offensif et concéder moins de situations derrière pour espérer aller plus loin. Le groupe E devient fou puisque Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine sont tous à égalité dans cet ordre avec 3 points avant le dernier match mercredi.