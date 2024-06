Euro 2024 ‍: L'Angleterre revient de l'enfer

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024 - Huitième de finale

Veltins Arena - Gelsenrkichen

Angleterre bat Slovaquie : 2-1

Buts : Schranz (25e) pour la Slovaquie; Bellingham (90e+5); Kane (91e) pour l'Angleterre.

L'Angleterre est une miraculée de son 1/8e de finale face à la Slovaquie, car Bellingham a inscrit un superbe but pour égaliser à la 95e minute. Suffisant pour permettre aux Three Lions de s'imposer 2-1 en prolongation.

Peu inspirée lors de ses matches précédents dans cet Euro 2024, l'équipe d'Angleterre semblait cependant avoir les armes suffisantes pour venir à bout d'une formation slovaque surtout courageuse. Mais contre toute attente, Skriniar et ses coéquipiers tenaient la dragée haute à des Three Lions toujours aussi peu emballants, notamment offensivement. Et c'est logiquement que sur une relance du portier de la Slovaquie, bien utilisée, Schranz, sur le côté droit de la surface, trompait Pickford d'une frappe de l'extérieur du pied droit (0-1, 25e). Avec cet avantage, les Slovènes pouvaient commencer à installer les barbelés, d'autant que l'Angleterre était KO.

🚨 Enorme sensation ! La Slovaquie ouvre le score contre l'Angleterre !

👊 Une action collective magistrale, conclue par Ivan Schranz !#beINEURO2024 #Action pic.twitter.com/bsQjTahyvl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2024

Après la pause, Foden pensait avoir rapidement remis son équipe à hauteur, mais le joueur de Manchester City était signalé hors-jeu et son but était logiquement annulé (50e). A partir de là, l'Angleterre s'installait devant la surface slovaque, mais ne parvenait pas à concrétiser plusieurs grosses occasions, à l'image de cette reprise de la tête ratée par Kane alors que l'attaquant anglais était seul devant le but de la Slovaquie (78e). Trois minutes plus tard, Rice trouvait le poteau (81e), et on se disait alors que les Anglais allaient passer à la trappe. Mais, dans la dernière minute du temps additionnel, Bellingham, transparent jusque-là, égalisait pour l'Angleterre d'un superbe retourné (1-1, 90e+5). On partait donc vers une prolongation.

Pour la Slovaquie, la prolongation débutait de la pire des façons, puisque Kane donnait l'avantage à l'Angleterre d'une tête au deuxième poteau (2-1, 91e). Un but décisif pour les Anglais, qui allaient tenir leur victoire compliquée mais importante jusqu'au bout, s'offrant un quart de finale face à la Suisse. Il faudra certainement présenter un tout autre niveau pour s'imposer, mais en attendant, l'Angleterre est toujours en vie.