De Bruyne se fait tout petit avant France-Belgique

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Deuxième de son groupe, la Belgique affrontera lundi prochain à Düsseldorf l'équipe de France lors des huitièmes de finale de l'Euro 2024. Kevin de Bruyne ne voit pas son équipe comme le favori de ce choc.

Kevin de Bruyne après Belgique-Ukraine : « Je suis content car nous sommes qualifiés et on méritait de gagner selon moi. On a très bien commencé la rencontre avec beaucoup de pression puis on a peu perdu le contrôle vers la 30e minute. On a aussi mis la pression en deuxième mi-temps. On a eu des occasions, mais on n'a pas su trouver le but. La fin de match était compliquée, car si on encaissait un but, on était éliminé. On a gagné du temps au point de corner en fin de match, mais il ne fallait pas prendre de risques à ce moment-là. On n'est pas favori contre la France, mais il faut battre tout le monde pour gagner le tournoi. On a déjà été du bon côté du tableau et on a quand même été éliminé donc ça ne veut pas dire grand-chose. »