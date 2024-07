Toni Kroos et l'Espagne, ça sent le Zidane 2006

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Vendredi, l'Espagne retrouvera l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024. Joselu et ses coéquipiers veulent faire pleurer tout un pays et envoyer Toni Kroos à la retraite. Le milieu allemand n'est pas plus effrayé que cela.

18 ans après, l'Espagne a l'occasion d'envoyer un célèbre milieu de 34 ans à la retraite et elle ne veut pas se louper cette fois-ci. Vendredi, la Roja retrouve l'Allemagne à Stuttgart pour un quart de finale relevé. Ce match serait le dernier en carrière de Toni Kroos (34 ans) en cas d'élimination. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui de Zinédine Zidane en 2006. A l'époque, les journaux espagnols avaient promis une retraite certaine au numéro 5 du Real à l'issue du huitième de finale Espagne-France. Finalement, Zizou avait eu raison des Espagnols 3-1 et avait même inscrit le troisième but des Bleus. Joselu n'a pas appris la leçon avant le match contre l'Allemagne puisqu'il promet la retraite à Toni Kroos.

Kroos enterré par les Espagnols, il sourit

« L’Allemagne est donnée favorite de la compétition, mais nous espérons envoyer Kroos à la retraite vendredi. Ça été un plaisir de jouer avec lui, il représente tout ce qu’est le Real Madrid, les valeurs du club, et ça a été un ami dans le vestiaire. Il m’a donné beaucoup de conseils. Nous devons croire en nous, on ne se soucie pas des autres sélections, j’adore Toni, mais je pense que vendredi sera son dernier match », a t-il lancé à son coéquipier du Real Madrid en conférence de presse. Une menace prise avec humour par le métronome allemand.

Joselu jokes about retiring Toni Kroos in Spain’s quarter-final game against Germany 😂 pic.twitter.com/wbilwu3XN3 — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2024

« Je comprends, c’est leur but. Mais je pense que je ne vais surprendre personne en disant que l’Allemagne a beaucoup de choses à proposer. Eux aussi, ça va être un match tout sauf ennuyeux. Ils ne voulaient pas m’envoyer à la retraite à Madrid parce qu’on est amis », a répliqué avec malice Kroos devant la presse. De quoi renforcer, si ce n'était déjà pas le cas, la motivation d'un Toni Kroos au sommet de son art depuis plusieurs semaines.