Euro 2024 ‍: L'Angleterre arrache son ticket aux tirs au but

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Euro 2024 - Quart de finale

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Angleterre et Suisse : 1 à 1 (5 tab à 3)

Buts : Embolo (75e) pour la Suisse; Saka (80e) pour l'Angleterre

Tout comme la France, l'Angleterre s'est qualifié en réussissant un 5 sur 5 aux tirs au but face à une formation suisse qui méritait probablement mieux que ça.

Après un match relativement ennuyeux, tout allait s'emballer à l'entame du dernier quart d'heure. Et c'est la Suisse qui frappait en premier, Embolo, bien servi par Ndoye, trompant Pickford de près (0-1, 75e°). Le temps que Southgate change trois joueurs d'un seul coup, et sur une frappe enroulée de Saka, qui laissait Sommer sans réaction, l'Angleterre revenait à niveau (1-1, 80e). Après ce coup de chaud, le rythme retombait un peu, même si la Suisse se procurait une ultime grosse occasion à la 93e par et pour la troisième fois en trois matches des quarts de finale de cet Euro 2024 on avait droit à une prolongation. Les joueurs suisses se montraient dominateurs, et Pickford était tout heureux de voir sa barre repousser un essai de Shaqiri (117e).

Tout comme France-Portugal, il fallait recourir aux tirs au but, domaine où l'Angleterre a eu des soucis majeurs lors du Mondial 2022 et de l'Euro 2021. Mais cette fois, les Anglais réussissaient leurs cinq tirs au but, tandis qu'Akanji ratait le sien. Les Three Lions seront donc au rendez-vous du dernier carré où ils affronteront le vainqueur de Turquie-Pays Bas.