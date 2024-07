François Letexier, meilleur Français de l'Euro 2024

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Arbitre de la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre, François Letexier a rendu une copie parfaite. De quoi réjouir les arbitres français.

Souvent décriés en Ligue 1, les arbitres tricolores rendent souvent jaloux l'Europe lorsqu'ils officient dans les grandes compétitions internationales. Et ce lundi, personne n'a rien à dire de désagréables concernant François Letexier, qui arbitrait la finale de l'Euro 2024, ce qu'aucun arbitre français n'avait fait depuis Michel Vautrot, lequel avait officié lors de la finale entre les Pays-Bas et ce qui était alors l'URSS. Dans L'Equipe, ce dernier est revenu sur la prestation de l'arbitre français numéro 1 et il avoue s'être régalé de voir que François Letexier avait réalisé un sans-faute absolu lors du match entre l'Espagne et l'Angleterre, malgré la tension entre les deux équipes et quelques situations susceptibles de provoquer des polémiques. Même les tabloïds anglais n'ont rien à dire.

Letexier confirme qu'il est bien le meilleur arbitre français

Bravo à François Letexier, à ses assistants qui ont fait honneur à tout l’arbitrage français 🇫🇷 pic.twitter.com/yeAd2k7kEH — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 14, 2024

Pour Michel Vautrot, l'arbitre français mérite clairement un 10 sur 10 après la finale de l'Euro 2024. « Quand j'étais observateur des arbitres, je me posais deux questions, au coup de sifflet final : tous les buts marqués sont-ils corrects ? Concernant cette finale, oui. Les arbitres ont-ils influencé le score ? Sans hésitation, je réponds non. Letexier a confirmé tout le bien que l'on pense de lui (...) Il donne confiance. Je n'ai pas vu des joueurs rouspéter contre lui car il donne des décisions claires et une signalisation nette. Il ne les énerve pas car c'est une force tranquille (...) On oublie trop souvent que l'arbitrage, c'est une équipe, et son juge de touche a pris une très bonne décision en ne signalant pas le hors-jeu sur le second but espagnol, comme en laissant se poursuivre l'action sur l'égalisation anglaise », fait remarquer, dans le quotidien sportif, l'ancien arbitre tricolore.