L’Angleterre sacrée, Rice promet un dérapage inédit

Dans : Euro 2024.

Par Eric Bethsy

Après sa victoire arrachée contre les Pays-Bas (2-1) mercredi, l’Angleterre affrontera l’Espagne en finale de l’Euro 2024 dimanche. Cette rencontre pourrait marquer la carrière du milieu anglais Declan Rice, prêt à commettre un énorme écart de conduite en cas de sacre des Three Lions.

L’Angleterre va disputer une deuxième finale d’Euro consécutive. Perdue face à l’Italie de Gianluigi Donnarumma aux tirs au but (1-1, 3-2 tab), la précédente traumatise encore les coéquipiers de Declan Rice trois années plus tard. « Voir l'Italie soulever le trophée me hantera pour toujours », a avoué le milieu d’Arsenal en conférence de presse. Lui qui avait prévu de mettre de côté son hygiène de vie en cas de sacre.

Rice renouvelle sa promesse

L’ancien joueur de West Ham s’était effectivement engagé à boire sa toute première bière si les Three Lions battaient les Italiens. « Je m'en souviens. Depuis ça, j'ai bu une bière mais je l'ai mélangée avec un peu de limonade, a confié le Gunner, avant de renouveler sa promesse. Si on gagne, je boirai une vraie bière. Je devrais probablement me pincer le nez parce que je déteste l'odeur. J'ai déjà été dans cette position auparavant et c'est toujours aussi agréable. Maintenant on va jouer une autre finale. On est très soudés. On peut voir à quel point c'est important pour tout le monde. »

Malgré la pinte et le trophée en ligne de mire, Declan Rice sait que le chemin est encore long. L’Angleterre aura affaire à la meilleure équipe depuis le début de la compétition. L’Espagne, qui a dominé l’équipe de France (2-1) en demi-finales, a affiché une maîtrise collective bien supérieure à celle de tous ses concurrents dans cet Euro. En tant que milieu défensif, Declan Rice peut donc s’attendre à avaler les kilomètres sans ballon. Après ça, l’écart de conduite serait plus que mérité.