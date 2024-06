Euro ‍: L'Ukraine se réveille et relance tout le Groupe E

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A Dusseldorf, Ukraine bat Slovaquie 2-1

Buts pour l'Ukraine : Shaparenko (54e), Yaremchuk (80e)

But pour la Slovaquie : Schranz (17e)

L’Ukraine aura mis du temps, mais le réveil aura fini par sonner. Malmenés par la Slovaquie, qui ouvrait logiquement le score par Schranz sur une reprise de la tête après une touche vite jouée (0-1, 17e), les joueurs de Rebrov avaient toutes les peines du monde à se remettre dans le bain. Mais le repos faisait du bien à Dusseldorf et la seconde période permettait aux Jaunes d’accélérer. Après le poteau trouvé par Mudryk, Shaparenko égalisait d’une reprise au point de pénalty (1-1, 54e) et le match était désormais à sens unique. Le second but ukrainien était quasiment inévitable et grâce à un bel enchainement tout en finesse, Yaremchuk (2-1, 80e) replaçait l’Ukraine dans ce groupe après sa défaite initiale contre la Roumanie. Dans une poule où les surprises s’enchainent, le match entre la Belgique et la Roumanie de samedi pourrait mettre toutes les équipes à trois points, chose rare après deux journées.