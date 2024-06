Allemagne-Danemark interrompu 25 minutes par un énorme orage

Dans : Euro 2024.

Par Claude Dautel

Alors que l'on jouait la 36e minute du huitième de finale de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et le Danemark, ce samedi soir au Signal Iduna Park de Dortmund, l'arbitre de la rencontre a stoppé le match en raison d'un orage très violent au-dessus du stade. Sous une pluie diluvienne et de la grêle, des éclairs énormes striaient le ciel et cela était évidemment trop dangereux pour les 22 acteurs. Arbitre de la rencontre, Mickael Olivier a renvoyé les deux équipes vers les vestiaires en attendant que la situation se calme, en espérant que la pelouse tienne le choc. Après 20 minutes d'attente, l'orage s'étant éloigné, la rencontre a finalement repris

⚠️ Un orage complètement fou s’abat sur Dortmund pendant le match. L’arbitre arrête la rencontre. #EURO2024 pic.twitter.com/QR3kILojeX — Gary De Jesus (@gary_dejesus) June 29, 2024